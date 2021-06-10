В Удмуртии прошла II Экологическая конференция

В Удмуртии состоялась II Экологическая конференция. Её посвятили Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога, которые отмечают 5 июня.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В мероприятии участвовали в том числе представители общественных организаций, экологи, волонтёры, учёные. Аспекты экологии представили на шести площадках.

Участники обсудили вопросы развития лесного комплекса, охоты и природопользования.

Как отметил начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский, Удмуртия находится в числе лидеров в ПФО по реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», почти 280 га лесов высадят в Крыму в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».