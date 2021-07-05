Заслуженный спасатель России дал советы на случай эвакуации

Член Общественной палаты Московской области заслуженный спасатель России Сергей Щетинин дал советы на случай эвакуации, например при наводнении.

«Принимать решение будет оперативный штаб. Самое главное — нужно собрать личные вещи, ценности, документы, лекарства, запас воды в бутылках, тёплые вещи на всякий случай», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нужно собрать именно маленькую сумку, где будут вещи первой необходимости.

Ранее аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, что делать в чрезвычайной ситуации — во время наводнения.