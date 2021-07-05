Заслуженный спасатель России дал советы на случай эвакуации

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Член Общественной палаты Московской области заслуженный спасатель России Сергей Щетинин дал советы на случай эвакуации, например при наводнении.
Заслуженный спасатель России дал советы на случай эвакуации
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«Принимать решение будет оперативный штаб. Самое главное — нужно собрать личные вещи, ценности, документы, лекарства, запас воды в бутылках, тёплые вещи на всякий случай», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нужно собрать именно маленькую сумку, где будут вещи первой необходимости.

Ранее аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, что делать в чрезвычайной ситуации — во время наводнения.

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