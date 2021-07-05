Психолог дал рекомендации по отдыху во время отпуска

Психолог Евгений Фомин дал рекомендации по отдыху во время отпуска.

«Зачастую человеку кажется, что если он даже ненадолго отпустит работу, то выпадет из обоймы, произойдёт что-то плохое. Это некий перфекционизм, ощущение, что всегда нужно быть включённым в дело. Поэтому люди едут с телефонами, планшетами и ноутбуками, постоянно находясь «на связи», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, необходимо воспринимать отдых как работу, понимать, что есть определённая периодичность выполнения тех или иных «процедур».

Как отметил Фомин, возвращаться из отпуска домой лучше хотя бы за пару дней до начала работы.

«Тогда человек сможет адаптироваться, привыкнуть к своей среде, не сразу погружаясь в рабочие обязанности», — пояснил он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое международной компанией Hays совместно с сервисом «Хабр Карьера» и FutureToday, сообщала, что 75% профессионалов в 2020 году испытывали синдром выгорания или сталкивались с выгоранием среди коллег и знакомых.