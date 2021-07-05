В Подмосковье планируют открыть 50 новых школ к началу учебного года

Короткая ссылка
В Московской области планируют открыть 50 новых школ и 15 пристроек к учебным заведениям к 1 сентября.
В Подмосковье планируют открыть 50 новых школ к началу учебного года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Прошу каждого из вас посмотреть на вопросы благоустройства и уделить внимание, оказать содействие, поддержку новым директорам по набору учителей. Чтобы и форма, и содержание соответствовали самым высоким стандартам», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства.

Всего до конца 2021 года в Подмосковье должно открыться 125 новых социальных объектов. Помимо школ, это детсады, учреждения культуры, спортивные объекты, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что новые школы построят в 21 городском округе Подмосковья в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить