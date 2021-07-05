В Подмосковье планируют открыть 50 новых школ к началу учебного года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Прошу каждого из вас посмотреть на вопросы благоустройства и уделить внимание, оказать содействие, поддержку новым директорам по набору учителей. Чтобы и форма, и содержание соответствовали самым высоким стандартам», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства.
Всего до конца 2021 года в Подмосковье должно открыться 125 новых социальных объектов. Помимо школ, это детсады, учреждения культуры, спортивные объекты, передаёт «Радио 1».
Ранее сообщалось, что новые школы построят в 21 городском округе Подмосковья в 2021 году.