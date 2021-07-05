В Совбезе России рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства

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В России за пять лет запретили 30 зарубежных организаций, представляющих угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства, заявил замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
В Совбезе России рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
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Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что во время действия предыдущей стратегии нацбезопасности в России была проделана большая работа по антиэкстремистской деятельности.

«Принятые меры позволили своевременно пресекать попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. В частности, с 2016 года по настоящее время признана нежелательной и запрещена в России деятельность 30 иностранных организаций», — сказал Гребенкин.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил обновлённую стратегию национальной безопасности государства. Согласно документу, угрозу стране представляют главным образом геополитическая нестабильность, кибератаки и попытки оказывать давление на Россию экономическим и силовым путём извне.

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