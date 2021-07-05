Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» возвращаются в Севастополь из Средиземного моря

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» проходят проливы Дарданеллы и Босфор.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Отряд кораблей совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования город-герой Севастополь после выполнения задач в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота России в дальней морской зоне», — говорится в тексте.

Ранее сайт Inforeactor передавал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения в Ленинградской области.