Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» возвращаются в Севастополь из Средиземного моря
- © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«Отряд кораблей совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования город-герой Севастополь после выполнения задач в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота России в дальней морской зоне», — говорится в тексте.
Ранее сайт Inforeactor передавал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения в Ленинградской области.