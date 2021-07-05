Онищенко прокомментировал заявление Мантурова об обязательной вакцинации в промышленности России

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что ведомство поддерживает обязательную вакцинацию в российской промышленности.
Онищенко прокомментировал заявление Мантурова об обязательной вакцинации в промышленности России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» Онищенко отметил, что заявление Мантурова имеет очень большое значение.

«Да, мы знаем, что у нас уже большее число предприятий — частные, тем не менее позиция министерства для тех, кто работает в этих коллективах, кто ими руководит, безусловно, важна. Они решение Мантурова и его коллег будут поддерживать, а поддерживать их придётся — я имею в виду промышленные предприятия», — цитирует депутата kp.ru.

Ранее сообщалось, что Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности России.

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