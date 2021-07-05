Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности России

Минпромторг России поддерживает обязательную вакцинацию в российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы, как министерство, отвечаем», — приводит ТАСС ответ Мантурова на вопрос о том, поддерживает ли он обязательную вакцинацию.

По его словам, в настоящее время ведётся работа по мониторингу ситуации с вакцинацией на промышленных предприятиях.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России более 16 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.