Путин подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Пушкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году в стране 225-летия со дня рождения поэта и драматурга Александра Пушкина.

Соответствующий указ государственного лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина», — говорится в тексте документа.

На создание оргкомитета по подготовке к мероприятиям кабмину выделено три месяца. Также правительство должно будет позаботиться о финансировании праздника.

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