Путин подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Пушкина
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Соответствующий указ государственного лидера опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение правительства России о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина», — говорится в тексте документа.
На создание оргкомитета по подготовке к мероприятиям кабмину выделено три месяца. Также правительство должно будет позаботиться о финансировании праздника.
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