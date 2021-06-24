История великой актрисы: в России снимут сериал о Фаине Раневской

Компания Star Media начала съёмки многосерийного фильма «Фаина» об актрисе театра и кино Фаине Раневской. Проект будет насчитывать восемь эпизодов. Режиссером ленты станет Дмитрий Петрунь, а главную роль исполнит Мариэтта Цигаль-Полищук. Также в работе над сериалом примут участие Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак и другие артисты. Съёмки пройдут в нескольких городах, в том числе в Таганроге — на родине Раневской.

Кинокомпания Star Media приступила к съёмкам многосерийного фильма «Фаина» о советской актрисе театра и кино Фаине Раневской. Работа над проектом приурочена к 125-летию со дня рождения легендарной артистки, которое будет отмечаться в августе 2021-го. Премьера ленты из восьми эпизодов состоится на Первом канале.

Сериал будет посвящён судьбе актрисы, проходящей через разные периоды в жизни страны. Действие начнётся в начале XX века и затронет периоды Гражданской войны, становления Советского Союза, Великую Отечественную войну и времена застоя. Зрители познакомятся с 20-летней Фаиной Фельдман, которая, несмотря на сопротивление со стороны родителей, отправляется в Москву строить театральную карьеру.

«Столица встречает её враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более, что в её жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют. Каждый маломальский успех сменяет серьёзная жизненная драма. Революция, потом война… и всякий раз нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение», — говорится в аннотации ленты.

Режиссёрское кресло проекта занял Дмитрий Петрунь («Воскресенский», «Молчание»), автором сценария стала Лариса Жолобова («Верю», «Отчаянные»). В актёрский состав сериала вошли Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ольга Науменко, Мириам Сехон и другие. Главная роль досталась Мариэтте Цигаль-Полищук — дочери актрисы Любови Полищук и художника Сергея Цигаля.

По словам Цигаль-Полищук, она с детства очень любила Раневскую и восхищалась её многогранным характером. Актриса подчеркнула, что узнала о своём кумире всё, что было возможно.

«Мы не ставим цель показать портретное сходство с Раневской, я не играю Фаину Георгиевну в точности такой, какой она была на самом деле — глупо и пытаться на это претендовать... Мы создаём историю и некий образ, основанный на нашем восприятии её характера, жизни, ролей», — заявила Цигаль-Полищук.

Режиссёр, в свою очередь, отметил, что «Фаина» — одновременно и история становления великой актрисы, и история о человеческом выборе.

«Каждый день мы совершаем тот или иной выбор. Но как его сделать правильно, как не ошибиться, что влияет на этот выбор и что за ним стоит? Наш сериал покажет, как важно быть честным и по отношению к себе и по отношению к своим близким», — пояснил постановщик.

Съёмки картины пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Выборге и Таганроге — на родине Фаины Раневской.

Фаина Раневская (Ляля), Петр Репнин (Муля) и Вероника Лебедева (Наташа) в фильме «Подкидыш»

РИА Новости

Фаина Раневская (Фанни Гиршевна Фельдман) родилась 27 августа 1896 года в Таганроге, в еврейской семье. Она стала третьим по счёту ребёнком коммерсанта Гирши Хаимовича Фельдмана и Милки Рафаиловны Заговайловой. Всего у пары было пятеро детей.

Фанни обучалась в Мариинской женской гимназии, а с 14 лет ходила в театральную студию. В 1915-м Фельдман переехала в Москву, где познакомилась с Мариной Цветаевой, Владимиром Маяковским, Осипом Мандельштамом и другими выдающимися представителями культуры. Сценическую деятельность она начала в Малаховском летнем дачном театре, а продолжила в провинциальных театрах юга России.

С 1920 по 1924 год актриса выступала в Крымском театре, где снискала первую славу. После выступлений в ряде провинциальных театров Фельдман вернулась в Москву и поступила в Московский Камерный театр, а затем вошла в труппу Центрального театра Красной Армии.

В 1934-м артистка начала сниматься в кино. Её дебютной ролью стала госпожа Луазо из «Пышки» Михаила Ромма. Затем последовала работа в лентах «Дума про казака Голоту» Игоря Савченко, «Человек в футляре» и «Свадьба» Исидора Анненского, «Подкидыш» Татьяны Лукашевич, «Золушка» Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро, «Лёгкая жизнь» Вениамина Дормана и многих других. Киноработы Фаины Раневской принесли ей всесоюзную известность.

В 1943-м актриса поступила в московский Театр драмы (Московский Академический театр имени Владимира Маяковского), а шестью годами позднее вошла в труппу Театра имени Моссовета. С 1955 до 1963 года она состояла в труппе Театра имени А. С. Пушкина. В 1961 году Раневская получила звание народной артистки СССР.

Фаина Раневская покинула сцену в 1983 году, а через несколько месяцев, 19 июля 1984-го её не стало. Актриса похоронена в некрополе Донского монастыря.