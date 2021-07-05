В двух городах Красноярского края ввели режим «чёрного неба»
- РИА Новости
«Среднесибирское УГМС ввело режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) сразу в двух городах Красноярского края — Красноярске и Минусинске. По данным федерального ведомства, в Красноярске режим НМУ действует с 18:00 5 июля до 19:00 6 июля, в Минусинске — с 15:00 5 июля до 07:00 7 июля. Там отмечают, что введение режима связано с метеорологическими условиями», — говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.
В Минэкологии края напомнили, что в связи с введением режима «чёрного неба» предприятия региона должны снизить нагрузку на атмосферный воздух. Инспекторы ведомства переведены на усиленный режим работы.
В мае в Красноярске были найдены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов, прокуратура начала проверку.
Режим «чёрного неба» вводят при особых метеорологических условиях, когда в атмосфере усложняется процесс рассеивания вредных примесей. Вследствие этого в воздухе возникает большая концентрация загрязняющих веществ.