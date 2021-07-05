В двух городах Красноярского края ввели режим «чёрного неба»

Короткая ссылка
Минэкологии Красноярского края сообщило о введении режима неблагоприятных погодных условий в столице региона и городе Минусинске.
В двух городах Красноярского края ввели режим «чёрного неба»
  • РИА Новости

«Среднесибирское УГМС ввело режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) сразу в двух городах Красноярского края — Красноярске и Минусинске. По данным федерального ведомства, в Красноярске режим НМУ действует с 18:00 5 июля до 19:00 6 июля, в Минусинске — с 15:00 5 июля до 07:00 7 июля. Там отмечают, что введение режима связано с метеорологическими условиями», — говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

В Минэкологии края напомнили, что в связи с введением режима «чёрного неба» предприятия региона должны снизить нагрузку на атмосферный воздух. Инспекторы ведомства переведены на усиленный режим работы.

В мае в Красноярске были найдены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов, прокуратура начала проверку.

Режим «чёрного неба» вводят при особых метеорологических условиях, когда в атмосфере усложняется процесс рассеивания вредных примесей. Вследствие этого в воздухе возникает большая концентрация загрязняющих веществ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить