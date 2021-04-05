В Красноярске проверяют найденные контейнеры с маркировкой химических отходов

Короткая ссылка
В Красноярске прокуратура начала проверку после обнаружения несанкционированной свалки контейнеров с маркировкой химических отходов.
В Красноярске проверяют найденные контейнеры с маркировкой химических отходов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные ведомства.

«Установлено, что на территории Кировского района города Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Что находится внутри контейнеров, пока не известно. На месте работают специалисты Роспотребнадзора и местного Министерства экологии и природопользования.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прокомментировали ситуацию с несанкционированными свалками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить