В Красноярске проверяют найденные контейнеры с маркировкой химических отходов

В Красноярске прокуратура начала проверку после обнаружения несанкционированной свалки контейнеров с маркировкой химических отходов.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные ведомства.

«Установлено, что на территории Кировского района города Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Что находится внутри контейнеров, пока не известно. На месте работают специалисты Роспотребнадзора и местного Министерства экологии и природопользования.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прокомментировали ситуацию с несанкционированными свалками.