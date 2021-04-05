В Красноярске проверяют найденные контейнеры с маркировкой химических отходов
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные ведомства.
«Установлено, что на территории Кировского района города Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры с нанесённой на них маркировкой химических отходов», — говорится в сообщении прокуратуры.
Что находится внутри контейнеров, пока не известно. На месте работают специалисты Роспотребнадзора и местного Министерства экологии и природопользования.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прокомментировали ситуацию с несанкционированными свалками.