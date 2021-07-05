В Коми вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда групп населения

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Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о введении обязательной вакцинации для некоторых групп населения в регионе.
В Коми вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда групп населения
  • AFP

Об этом сообщается на странице регионального Минздрава во «ВКонтакте».

«Обязательной она станет для тех, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственных и муниципальных служащих», — говорится в сообщении.

По его словам, к указанным категориям в регионе относится около 94 тыс. человек. Для иммунизации власти дополнительно отгрузили 15 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что правительству удалось практически во всех регионах решить вопросы, связанные с поставками вакцин от COVID-19. Всего в стране открыты более 5800 прививочных пунктов.

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