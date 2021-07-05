Адвокат рассказал, как фотографы обманывают туристов на курортах

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Глава московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» рассказал, как работают мошенники на курортах, вынуждая отдыхающих делать фотографии с животными.
Адвокат рассказал, как фотографы обманывают туристов на курортах
  • © Mikel Bilbao Gorostiaga
  • globallookpress.com

Речь идёт о тех случаях, когда потенциальную жертву практически вынуждают взять на руки обезьянку или попугая, делают фото, а потом требуют за это деньги.

«Это как минимум навязывание услуг, что строго запрещено законом «О защите прав потребителей», а как максимум — и скорее всего — это мошенничество. То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о её размере», — объяснил Князев в эфире радиостанции Sputnik.

Тем, кто попал в подобную ситуацию, специалист посоветовал не реагировать на действия мошенников и не платить им.

В феврале интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН дал советы по защите от нового вида телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции.

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