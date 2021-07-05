В Подмосковье сообщили о рекордных темпах дорожных работ

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В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, что в регионе отремонтировали 50% дорог от плана на этот год. Так, рабочие заменили асфальт на 770 км дорог.
В Подмосковье сообщили о рекордных темпах дорожных работ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как уточняется, свыше 360 км дорог отремонтировали по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги».

«В этом ремонтном сезоне мы достигли рекордных темпов дорожных работ. На сегодняшний день отремонтировали более половины дорог от основной программы ремонта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что в настоящее время ремонт продолжается более чем на 350 дорогах.

Лучшие результаты показали Балашиха, где отремонтировали 89% дорог от плана, Ленинский округ — 69%, Люберцы — 95%, Красногорск — 60%, Богородский округ — более 40%, Шаховская — 37%.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в 2021 году на мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 3 млрд рублей.

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