В Подмосковье сообщили о рекордных темпах дорожных работ
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как уточняется, свыше 360 км дорог отремонтировали по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги».
«В этом ремонтном сезоне мы достигли рекордных темпов дорожных работ. На сегодняшний день отремонтировали более половины дорог от основной программы ремонта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Он отметил, что в настоящее время ремонт продолжается более чем на 350 дорогах.
Лучшие результаты показали Балашиха, где отремонтировали 89% дорог от плана, Ленинский округ — 69%, Люберцы — 95%, Красногорск — 60%, Богородский округ — более 40%, Шаховская — 37%.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в 2021 году на мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 3 млрд рублей.