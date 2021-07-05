В Москве увеличили число пунктов для ревакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила об увеличении в городе числа пунктов для повторной вакцинации от коронавируса.
В Москве увеличили число пунктов для ревакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

На прошлой неделе запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции ещё в восьми павильонах «Здоровая Москва».

«В текущей непростой эпидемиологической ситуации врачи рекомендуют повторно сделать прививку всем, кто прошёл вакцинацию более полугода назад. Поэтому, как мы и обещали, мы увеличиваем количество мест, где можно сделать прививку повторно», — сказала Ракова.

Как уточняется, в настоящее время жители столицы смогут выбрать любую отечественную вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации.

Ранее российские вирусологи из МГУ и РАН рассказали URA.RU, что вакцина от коронавируса «Спутник V», содержащая аденовирусы, не воздействует на геном человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить