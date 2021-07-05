В Москве увеличили число пунктов для ревакцинации от COVID-19

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила об увеличении в городе числа пунктов для повторной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает «Москва 24».

На прошлой неделе запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции ещё в восьми павильонах «Здоровая Москва».

«В текущей непростой эпидемиологической ситуации врачи рекомендуют повторно сделать прививку всем, кто прошёл вакцинацию более полугода назад. Поэтому, как мы и обещали, мы увеличиваем количество мест, где можно сделать прививку повторно», — сказала Ракова.

Как уточняется, в настоящее время жители столицы смогут выбрать любую отечественную вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации.

Ранее российские вирусологи из МГУ и РАН рассказали URA.RU, что вакцина от коронавируса «Спутник V», содержащая аденовирусы, не воздействует на геном человека.