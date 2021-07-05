СК нашёл нарушения в работе подъёмника в КБР, где погибла журналистка

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Подъёмник в кабардино-балкарском ущелье Адыр-Су, где из-за падения автомобиля погибла журналистка Наталья Мхоян, работал без разрешительной документации и в нарушение требований безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
СК нашёл нарушения в работе подъёмника в КБР, где погибла журналистка
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии СК, лица, эксплуатирующие грузовой канатно-рельсовый подъёмник, не зарегистрировали его в службе по технологическому надзору и не имели разрешительной документации.

«Не убедившись, что водитель покинула салон автомашины и платформу подъёмника, а автомашина надлежаще припаркована и зафиксирована тормозными механизмами, они приступили к подъёму транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

Во время подъёма машина начала движение вперёд, съехала с платформы, упала на крышу и покатилась вниз, рассказали там. От полученных травм женщина скончалась.

Инцидент произошёл 3 июля в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в ущелье Адыр-Су. Погибшей оказалась журналистка со Ставрополья Наталья Мхоян.

Подъёмник в ущелье Адыр-Су построен на скальном уступе, он даёт возможность поднять в горы автомобили и грузы.

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