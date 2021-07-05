СК нашёл нарушения в работе подъёмника в КБР, где погибла журналистка
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении Следственного комитета.
По версии СК, лица, эксплуатирующие грузовой канатно-рельсовый подъёмник, не зарегистрировали его в службе по технологическому надзору и не имели разрешительной документации.
«Не убедившись, что водитель покинула салон автомашины и платформу подъёмника, а автомашина надлежаще припаркована и зафиксирована тормозными механизмами, они приступили к подъёму транспортного средства», — сообщили в ведомстве.
Во время подъёма машина начала движение вперёд, съехала с платформы, упала на крышу и покатилась вниз, рассказали там. От полученных травм женщина скончалась.
Инцидент произошёл 3 июля в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, в ущелье Адыр-Су. Погибшей оказалась журналистка со Ставрополья Наталья Мхоян.
Подъёмник в ущелье Адыр-Су построен на скальном уступе, он даёт возможность поднять в горы автомобили и грузы.