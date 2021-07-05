На mos.ru появилась карта названных в честь учёных улиц

Интерактивная карта улиц, названных в честь выдающихся деятелей науки, появилась на портале mos.ru.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

На интерактивной карте отмечено свыше 180 улиц, проспектов, переулков и площадей, которые носят имена людей, чьи исследования и открытия продвинули вперёд мировую науку.

В соответствующий список вошли в том числе талантливые физики, географы, историки, химики и путешественники.

Так, благодаря новому проекту можно будет узнать о достижениях тех учёных, чьи имена нанесены на адресные таблички.

Отмечается, что проект «Наука в городе» заработал в этом году, объявленном в стране Годом науки и технологий.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.