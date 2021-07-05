На mos.ru появилась карта названных в честь учёных улиц
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
На интерактивной карте отмечено свыше 180 улиц, проспектов, переулков и площадей, которые носят имена людей, чьи исследования и открытия продвинули вперёд мировую науку.
В соответствующий список вошли в том числе талантливые физики, географы, историки, химики и путешественники.
Так, благодаря новому проекту можно будет узнать о достижениях тех учёных, чьи имена нанесены на адресные таблички.
Отмечается, что проект «Наука в городе» заработал в этом году, объявленном в стране Годом науки и технологий.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.