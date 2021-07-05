Зампред ЦБ рассказал о присвоении обновлённым купюрам уникальных номеров

Заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев рассказал, что при масштабном обновлении банкнотного ряда Центробанк планирует внедрить ряд инноваций. Например, будет изменена система нумерации банкнот.

Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

«Сейчас на купюрах разных номиналов и модификаций можно встретить один и тот же номер. Чтобы идентифицировать ту или иную конкретную банкноту, необходимо указывать не только этот номер, но и номинал. После модернизации банкнотного ряда банкноту можно будет идентифицировать по одному лишь номеру, что значительно упростит многие учётные и иные операции», — пояснил Алексеев.

Также, как сообщил зампред ЦБ, во всех номиналах будет единый машиночитаемый шрифт — это улучшит качество обработки банкнот техникой.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.