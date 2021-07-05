Зампред ЦБ рассказал о присвоении обновлённым купюрам уникальных номеров

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Заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев рассказал, что при масштабном обновлении банкнотного ряда Центробанк планирует внедрить ряд инноваций. Например, будет изменена система нумерации банкнот.
Зампред ЦБ рассказал о присвоении обновлённым купюрам уникальных номеров
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Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

«Сейчас на купюрах разных номиналов и модификаций можно встретить один и тот же номер. Чтобы идентифицировать ту или иную конкретную банкноту, необходимо указывать не только этот номер, но и номинал. После модернизации банкнотного ряда банкноту можно будет идентифицировать по одному лишь номеру, что значительно упростит многие учётные и иные операции», — пояснил Алексеев.

Также, как сообщил зампред ЦБ, во всех номиналах будет единый машиночитаемый шрифт — это улучшит качество обработки банкнот техникой.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

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