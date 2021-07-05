Зампред ЦБ рассказал о намерении обновить купюры номиналом в 10 рублей

Заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев допустил, что после появления обновлённых бумажных 10-рублёвых купюр выпуск монет данного номинала будет несколько сокращён. В то же время он отметил, что ЦБ не планирует полностью от них отказываться.

Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

Как уточнил Алексеев, Центробанк планирует улучшить потребительские свойства обновлённых банкнот.

В частности, все купюры низких номиналов (10 и 50 рублей) будут покрываться специальным защитным составом, чтобы увеличить срок их службы.

«Современная банкнота кому-то только внешне может показаться простой бумажкой. На самом деле наши модернизированные банкноты по своим параметрам не должны уступать полимерным банкнотам», — подчеркнул зампред ЦБ.

По мнению Алексеева, с выпуском модернизированных банкнот экономика денежного обращения станет ещё более эффективной.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал работу по созданию цифрового рубля.