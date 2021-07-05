Зампред ЦБ рассказал о намерении обновить купюры номиналом в 10 рублей
- РИА Новости
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Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
Как уточнил Алексеев, Центробанк планирует улучшить потребительские свойства обновлённых банкнот.
В частности, все купюры низких номиналов (10 и 50 рублей) будут покрываться специальным защитным составом, чтобы увеличить срок их службы.
«Современная банкнота кому-то только внешне может показаться простой бумажкой. На самом деле наши модернизированные банкноты по своим параметрам не должны уступать полимерным банкнотам», — подчеркнул зампред ЦБ.
По мнению Алексеева, с выпуском модернизированных банкнот экономика денежного обращения станет ещё более эффективной.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал работу по созданию цифрового рубля.