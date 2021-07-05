Более 2,5 тысячи домов остались без света из-за непогоды в КБР

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Сильный дождь и шквалистый ветер привели к частичным отключениям электроснабжения во всех муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В 21:40 мск в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение, что на территории КБР в результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества во всех муниципальных районах», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что по состоянию на 23:40 мск без электроснабжения остаются жители более 2,5 тыс. домов в республике.

Ранее сообщалось, что примерно 24 тыс. человек из 11 городских округов Московской области остались без электричества из-за непогоды.

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