В Омской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда сфер

В Омской области вводится обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

Как уточняется, вакцинации подлежат работники сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси и ЖКХ.

Отмечается, что вакцинация также предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих.

Руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 28 августа — вторым компонентом вакцины.

Ранее в Ростовской области также приняли решение о проведении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для некоторых групп граждан.