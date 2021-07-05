В Омской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда сфер
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении главного санитарного врача региона.
Как уточняется, вакцинации подлежат работники сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси и ЖКХ.
Отмечается, что вакцинация также предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих.
Руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 28 августа — вторым компонентом вакцины.
Ранее в Ростовской области также приняли решение о проведении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для некоторых групп граждан.