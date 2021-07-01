В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

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В Ростовской области приняли решение о проведении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для некоторых групп граждан.
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
  • Reuters

Об этом говорится в постановлении, опубликованном территориальным управлением Роспотребнадзора, передаёт ТАСС.

В число людей, подлежащих обязательной вакцинации в регионе, войдут сотрудники сферы услуг, госслужащие, совершеннолетние студенты и индивидуальные предприниматели.

В документе отмечается, что руководителям организаций необходимо обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом вакцины до 29 июля, а вторым — до 26 августа.

Уточняется, что в эти сроки должны быть привиты не менее 60% определённых категорий граждан.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге с начала кампании вакцинации привиты более 906 тыс. человек, из них более 712 тыс. завершили цикл вакцинации.

Врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.

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