Песков заявил о необходимости жёстких мер со стороны властей из-за пандемии

Условия пандемии коронавирусной инфекции вынуждают власти вводить жёсткие меры и ответственность граждан в отношении вакцинации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля отметил, что «ковидное время» стало формой реальности, в которой гражданам ещё придётся некоторое время жить.

«Конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жёстких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что гражданам необходимо адаптироваться к сложившейся ситуации и подстраивать жизнь под условия, продиктованные опасностью COVID-19.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.