Заболевшую на Кипре петербурженку доставили домой бортом санавиации

У отдыхавшей на Кипре 11-летней петербурженки произошло нарушение кровообращения в мозге. Девочку пришлось экстренно доставить в Санкт-Петербург бортом санавиации.

Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

«Город окажет семье всю необходимую помощь как в лечении, так и в прохождении реабилитации», — заявил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов.

У трапа самолёта в аэропорту Пулково ребёнка встретил автомобиль скорой помощи, девочку отвезли в Педиатрический университет. Врачи проведут углублённое обследование и примут решение о дальнейшем лечении хирургическим путём.