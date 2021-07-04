Заболевшую на Кипре петербурженку доставили домой бортом санавиации

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У отдыхавшей на Кипре 11-летней петербурженки произошло нарушение кровообращения в мозге. Девочку пришлось экстренно доставить в Санкт-Петербург бортом санавиации.
Заболевшую на Кипре петербурженку доставили домой бортом санавиации
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

«Город окажет семье всю необходимую помощь как в лечении, так и в прохождении реабилитации», — заявил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов.

У трапа самолёта в аэропорту Пулково ребёнка встретил автомобиль скорой помощи, девочку отвезли в Педиатрический университет. Врачи проведут углублённое обследование и примут решение о дальнейшем лечении хирургическим путём.

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