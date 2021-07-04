В Крыму затопило ряд населённых пунктов Бахчисарайского района

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове затопило ряд населённых пунктов Бахчисарайского района.

«В результате продолжающихся осадков подтапливается ряд населённых пунктов в Бахчисарайском районе... Все службы работают в усиленном режиме, на каждом участке есть старший. Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба. Получаю доклады о развитии ситуации в оперативном режиме», — цитирует заявление Аксёнова «Крыминформ».

По словам главы Крыма, к месту происшествия уже выехали представители властей региона из МЧС, Госкомитета республики по водному хозяйству и мелиорации и вице-премьер.

В МЧС ранее предупреждали о возможном подъёме уровней воды в реках на 0,5—1,5 м и сходе селевых потоков в Крыму. Глава ялтинской городской администрации Янина Павленко сообщала, что город уже готовится к возможным новым локальным подтоплениям из-за непогоды.