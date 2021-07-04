В Москве продлили акцию «Миллион призов» для граждан старше 60 лет, привившихся от COVID-19
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Жители в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом 1 тыс. призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки», — говорится в публикации.
Принять участие в программе смогут те, у кого оформлен полис ОМС в Москве и кто получил первый компонент вакцины от коронавируса до 15 августа 2021 года включительно.
Активировать номер полиса ОМС для получения призовых баллов можно будет до 20 августа на сайте программы.
В июне первый компонент вакцины от COVID-19 поставили более 240 тысяч жителей Москвы старше 60 лет.