В Москве продлили акцию «Миллион призов» для граждан старше 60 лет, привившихся от COVID-19

Короткая ссылка
Вакцинированные от COVID-19 россияне старше 60 лет смогут принять участие в акции «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе) до 15 августа включительно.
В Москве продлили акцию «Миллион призов» для граждан старше 60 лет, привившихся от COVID-19
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жители в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом 1 тыс. призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки», — говорится в публикации.

Принять участие в программе смогут те, у кого оформлен полис ОМС в Москве и кто получил первый компонент вакцины от коронавируса до 15 августа 2021 года включительно.

Активировать номер полиса ОМС для получения призовых баллов можно будет до 20 августа на сайте программы.

В июне первый компонент вакцины от COVID-19 поставили более 240 тысяч жителей Москвы старше 60 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить