В Москве продлили акцию «Миллион призов» для граждан старше 60 лет, привившихся от COVID-19

Вакцинированные от COVID-19 россияне старше 60 лет смогут принять участие в акции «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе) до 15 августа включительно.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жители в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом 1 тыс. призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки», — говорится в публикации.

Принять участие в программе смогут те, у кого оформлен полис ОМС в Москве и кто получил первый компонент вакцины от коронавируса до 15 августа 2021 года включительно.

Активировать номер полиса ОМС для получения призовых баллов можно будет до 20 августа на сайте программы.

В июне первый компонент вакцины от COVID-19 поставили более 240 тысяч жителей Москвы старше 60 лет.