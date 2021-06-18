В Москве рассказали о программе «Миллион призов» для привившихся от COVID-19
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«Участниками программы... стали более 240 тыс. человек. Каждый из них получил сертификат на 1 тыс. баллов, которые можно использовать при покупке товаров и услуг в магазинах — партнёрах программы», — сообщил ТАСС глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
Программа рассчитана на горожан старше 60 лет, которые привились первым компонентом вакцины от COVID-19 до 1 июля или уже прошли оба этапа вакцинации.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.