В Москве рассказали о программе «Миллион призов» для привившихся от COVID-19

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Более 240 тыс. жителей Москвы старше 60 лет после первой прививки от COVID-19 получили подарочную карту либо промокод на 1 тыс. баллов в рамках акции «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе».
В Москве рассказали о программе «Миллион призов» для привившихся от COVID-19
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Участниками программы... стали более 240 тыс. человек. Каждый из них получил сертификат на 1 тыс. баллов, которые можно использовать при покупке товаров и услуг в магазинах — партнёрах программы», — сообщил ТАСС глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Программа рассчитана на горожан старше 60 лет, которые привились первым компонентом вакцины от COVID-19 до 1 июля или уже прошли оба этапа вакцинации.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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