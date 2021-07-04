Мишустин утвердил дорожную карту стратегии развития в Антарктике

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития деятельности России в Антарктике.
Мишустин утвердил дорожную карту стратегии развития в Антарктике
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

В подписанном Мишустиным распоряжении предусмотрены такие мероприятия, как модернизация экспедиционной инфраструктуры, проведение ряда научных исследований, охрана природы и повышение квалификации участников экспедиций.

«Создание новых зимовочных комплексов на станциях «Восток» и «Мирный» для размещения членов экспедиций. На станциях «Русская» и «Новолазаревская» будут реконструированы объекты инфраструктуры, в их числе — жилые блоки», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Также в документ включён ряд инициатив, связанных с туристической отраслью в Антарктике. Всего утверждённый план предусматривает свыше 50 мероприятий, направленных на укрепление позиций России в регионе.

В августе 2020 года правительство утвердило Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года.

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