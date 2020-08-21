Кабмин утвердил стратегию деятельности России в Антарктике

Российское правительство утвердило Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года. Соответствующее решение было принято 19 августа в ходе заседания кабмина.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

Как передаёт ТАСС, в ходе заседания премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что стратегия позволит модернизировать структуру зимовочных станций и создать на основе сезонной полевой базы «Русская» антарктическую станцию, которая будет действовать весь год.

Также в рамках стратегии Россия планирует внедрить современные средства коммуникации и технологии, построить новое научно-исследовательское судно и оснастить Российскую антарктическую экспедицию двумя самолётами типа Ил-114. При этом на базе третьего самолёта планируется создать комплексную аэрогеофизическую лабораторию.

Ранее сообщалось, что в июне российские исследователи обнаружили неизвестную впадину в Антарктике.