Кабмин утвердил стратегию деятельности России в Антарктике
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Об этом информирует пресс-служба правительства.
Как передаёт ТАСС, в ходе заседания премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что стратегия позволит модернизировать структуру зимовочных станций и создать на основе сезонной полевой базы «Русская» антарктическую станцию, которая будет действовать весь год.
Также в рамках стратегии Россия планирует внедрить современные средства коммуникации и технологии, построить новое научно-исследовательское судно и оснастить Российскую антарктическую экспедицию двумя самолётами типа Ил-114. При этом на базе третьего самолёта планируется создать комплексную аэрогеофизическую лабораторию.
Ранее сообщалось, что в июне российские исследователи обнаружили неизвестную впадину в Антарктике.