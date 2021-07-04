Регионы России получат допфинансирование на борьбу с загрязнением окружающей среды

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном финансировании мероприятий по снижению уровня загрязнения окружающей среды в российских регионах.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Теперь регионы смогут получить субсидии не только на покупку более экологичных видов общественного транспорта, но и на строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры — троллейбусных линий, трамвайных путей и депо», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что вместе с этим финансы будут выделяться на строительство и реконструкцию теплотрасс и систем горячего водоснабжения.

«Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печного отопления, которое ещё используется в ряде регионов», — говорится в заявлении.

В постановлении указано, что региональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью финансироваться за счёт федеральных средств. Раньше такая поддержка оказывалась только на условиях софинансирования, то есть определённый объём средств должен был вложить сам регион.

В 2021 году на все подобные цели планируется выделить дополнительно более 1,8 млрд рублей.

Ранее ОТР сообщало, что в Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс.