В Тюменской области ликвидировали более 600 свалок с 2019 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Начиная с 2019 года в регионе ликвидировано 606 свалок твёрдых коммунальных отходов общей площадью свыше 289 га. В прошлом году на эти цели было выделено более 282 млн рублей», — сказала Уляшева на онлайн-заседании президиума областного правительства.
Со своей стороны, губернатор Александр Моор отметил, что нужно продолжать работу по ликвидации свалок и внедрению в общественное сознание принципов цивилизованного и ответственного обращения с отходами.
«Это наш долг перед грядущими поколениями», — добавил он.
Ранее ОТР сообщало, что в Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс.