В Тюменской области ликвидировали более 600 свалок с 2019 года

Директор Департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева заявила, что в 2020 году ликвидировали 145 несанкционированных свалок в ходе реализации региональной госпрограммы «Недропользование и охрана окружающей среды».

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Начиная с 2019 года в регионе ликвидировано 606 свалок твёрдых коммунальных отходов общей площадью свыше 289 га. В прошлом году на эти цели было выделено более 282 млн рублей», — сказала Уляшева на онлайн-заседании президиума областного правительства.

Со своей стороны, губернатор Александр Моор отметил, что нужно продолжать работу по ликвидации свалок и внедрению в общественное сознание принципов цивилизованного и ответственного обращения с отходами.

«Это наш долг перед грядущими поколениями», — добавил он.

Ранее ОТР сообщало, что в Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс.