Две девочки и мужчина утонули в Омской области

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В Омской области при попытке спасти трёх тонущих девочек погиб мужчина. Вместе с ним утонули и две из трёх девочек.
Две девочки и мужчина утонули в Омской области
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщается на сайте регионального отделения прокуратуры.

«Прокуратурой... организована проверка по факту гибели двух 14-летних девочек и 32-летнего мужчины на реке Иртыш в селе Троицкое Омского района. По предварительным данным... на берегу реки трое несовершеннолетних начали тонуть, одну из которых спас отдыхавший мужчина. В результате происшествия двое девочек и мужчина утонули», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что органами СК по Омской области по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям 109 и 293 УК России.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки и спасавшего её мужчины на реке Большой Узень в Саратовской области.

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