Девочка и спасавший её мужчина утонули на реке под Саратовом

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Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки и спасавшего её мужчины на реке Большой Узень в Саратовской области.
Девочка и спасавший её мужчина утонули на реке под Саратовом
  • РИА Новости

По предварительным данным регионального следственного управления СК России, в воскресенье, 27 июня, несколько семей с детьми приехали отдохнуть на реку Большой Узень в Новоузенском районе.

В числе отдыхающих была 14-летняя девочка, приехавшая с мамой. Пока взрослые разбирали вещи, трое детей решили искупаться в реке, но из-за сильного течения их стало уносить потоком воды.

На помощь им бросился 33-летний мужчина из их компании. Он смог направить к берегу одного мальчика и нырнул за 14-летней девочкой, однако спасти её не смог. Мужчина также утонул. Ещё одна девочка доплыла до берега самостоятельно. 

Ранее сообщалось, что два подростка утонули во время купания в Астраханской области.

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