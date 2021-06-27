Девочка и спасавший её мужчина утонули на реке под Саратовом

Следователи проводят проверку по факту гибели 14-летней девочки и спасавшего её мужчины на реке Большой Узень в Саратовской области.

По предварительным данным регионального следственного управления СК России, в воскресенье, 27 июня, несколько семей с детьми приехали отдохнуть на реку Большой Узень в Новоузенском районе.

В числе отдыхающих была 14-летняя девочка, приехавшая с мамой. Пока взрослые разбирали вещи, трое детей решили искупаться в реке, но из-за сильного течения их стало уносить потоком воды.

На помощь им бросился 33-летний мужчина из их компании. Он смог направить к берегу одного мальчика и нырнул за 14-летней девочкой, однако спасти её не смог. Мужчина также утонул. Ещё одна девочка доплыла до берега самостоятельно.

Ранее сообщалось, что два подростка утонули во время купания в Астраханской области.