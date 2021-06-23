Два подростка утонули во время купания в Астраханской области
- РИА Новости
Как уточняется, спасателям поступило сообщение, что в населённом пункте Разночиновке на Волге утонули два мальчика 2006 и 2007 годов рождения.
«Установлено, что двух детей во время купания на ерике Бакланий течением унесло в реку Волгу», — приводит РИА Новости сообщение.
На место прибыла оперативная группа областного ГУ МЧС России.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх 15-летних подростков, которые утонули в реке в Петрозаводске, не справившись с течением.