Два подростка утонули во время купания в Астраханской области

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В Астраханской области два подростка утонули во время купания на ерике Бакланий, впадающем в реку Волгу. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС России.
Два подростка утонули во время купания в Астраханской области
  • РИА Новости

Как уточняется, спасателям поступило сообщение, что в населённом пункте Разночиновке на Волге утонули два мальчика 2006 и 2007 годов рождения.

«Установлено, что двух детей во время купания на ерике Бакланий течением унесло в реку Волгу», — приводит РИА Новости сообщение.

На место прибыла оперативная группа областного ГУ МЧС России.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх 15-летних подростков, которые утонули в реке в Петрозаводске, не справившись с течением.

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