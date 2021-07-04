Часть вернувшихся из САР детей увезли на реанимобиле с температурой

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Нескольких детей, которых доставили самолётом из Сирии в Россию, увезли на реанимобиле с повышенной температурой, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Некоторых детей увезли на реанимобиле, но ещё раз скажу, что нет ничего такого особенно сложного с их состоянием здоровья. Просто повышена температура», — цитирует РИА Новости Кузнецову.

По её словам, это неудивительно, так как в Сирии жаркая погода — почти 50°C.

Она отметила, что детей устроят в ясли и детские сады, им окажут необходимую медицинскую помощь.

Ранее самолёт министерства обороны России доставил из Сирии в Россию ещё 23 российских ребёнка.

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