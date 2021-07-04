Два ребёнка погибли в машине на жаре в Ростовской области

Две малолетние девочки погибли в автомобиле на жаре в Каменском районе Ростовской области, заведено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Согласно данным следствия, девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе дома и залезли в припаркованный неподалёку автомобиль.

Мать детей не смогла их найти и вызвала полицию, позже девочки были обнаружены в машине, они погибли.

По предварительной версии, причиной их смерти стало воздействие высокой атмосферной температуры.

Ранее терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.