Два ребёнка погибли в машине на жаре в Ростовской области

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Две малолетние девочки погибли в автомобиле на жаре в Каменском районе Ростовской области, заведено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Согласно данным следствия, девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе дома и залезли в припаркованный неподалёку автомобиль.

Мать детей не смогла их найти и вызвала полицию, позже девочки были обнаружены в машине, они погибли.

По предварительной версии, причиной их смерти стало воздействие высокой атмосферной температуры.

Ранее терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.

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