Два ребёнка погибли в машине на жаре в Ростовской области
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Согласно данным следствия, девочки 2017 и 2019 годов рождения играли во дворе дома и залезли в припаркованный неподалёку автомобиль.
Мать детей не смогла их найти и вызвала полицию, позже девочки были обнаружены в машине, они погибли.
По предварительной версии, причиной их смерти стало воздействие высокой атмосферной температуры.
Ранее терапевт и педиатр Роман Дёмин рассказал о мерах безопасности в жаркую погоду для детей.