СК возбудил уголовные дела после перестрелки в КБР

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту посягательства на жизнь сотрудников силовых структур региона в ходе проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

«Cледственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении регионального управления СК России по КБР.

Ранее сообщалось, что в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии ликвидированы пять бандитов.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики намеревались совершить террористические преступления.