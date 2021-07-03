Запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси перенесён на 2022 год
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«Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси и каршеринговым компаниям ... планируется реализовать не ранее 2022 года», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.
Отмечается, что онлайн-база будет реализована с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси, был внесён на рассмотрение Госдумы в 2019 году.
Запустить соответствующие сервисы в работу планировалось в 2021 году.