Запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси перенесён на 2022 год

МВД перенесло на 2022 год запуск онлайн-базы, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме онлайн проверять наличие прав у водителей.

«Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси и каршеринговым компаниям ... планируется реализовать не ранее 2022 года», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Отмечается, что онлайн-база будет реализована с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси, был внесён на рассмотрение Госдумы в 2019 году.

Запустить соответствующие сервисы в работу планировалось в 2021 году.