В Ижевске создан оперштаб после утечки 800 кг хлора

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Власти Ижевска организовали оперативный штаб после утечки 800 кг хлора из-за разгерметизации одной из ёмкостей на складе на станции подъёма воды в городе.
В Ижевске создан оперштаб после утечки 800 кг хлора
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Об этом сообщается на сайте правительства Удмуртии.

«Совместно с главой Удмуртской Республики, главой города и всеми ведомствами собран оперативный штаб», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что утечку удалось локализовать на уровне склада. По информации «Ижводоканала», жизни населения в данный момент ничего не угрожает. Спасатели проводят работы по ликвидации последствий аварии, выставлены водяные завесы.

Прокуратура Удмуртии уже организовала проверку в связи инцидентом.

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