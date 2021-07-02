Сомнолог рассказала о способах борьбы с летней бессонницей

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Врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог кандидат медицинских наук Ирина Коробкова рассказала, как бороться с летней бессонницей.
Сомнолог рассказала о способах борьбы с летней бессонницей
  • Pixabay

В беседе с «Радио 1» она заявила, что непривычно длинный солнечный день может сбивать биоритмы.

«Если вокруг уровень освещённости повышается, организм понимает, что наступил день, и самые разные процессы начинают идти иначе, чем ночью. Поэтому большинству людей свойственно летом просыпаться раньше, чем они обычно встают», — пояснила Коробкова.

По её словам, в данном случае нужно адаптировать условия, в которых человек спит, то есть создавать темноту.

Ещё одна причина летней бессонницы — слишком высокая температура в спальне. Эксперт советует максимально проветривать и охлаждать помещение.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с Nation News дала советы по борьбе с бессонницей.

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