Сомнолог рассказала о способах борьбы с летней бессонницей
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В беседе с «Радио 1» она заявила, что непривычно длинный солнечный день может сбивать биоритмы.
«Если вокруг уровень освещённости повышается, организм понимает, что наступил день, и самые разные процессы начинают идти иначе, чем ночью. Поэтому большинству людей свойственно летом просыпаться раньше, чем они обычно встают», — пояснила Коробкова.
По её словам, в данном случае нужно адаптировать условия, в которых человек спит, то есть создавать темноту.
Ещё одна причина летней бессонницы — слишком высокая температура в спальне. Эксперт советует максимально проветривать и охлаждать помещение.
Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с Nation News дала советы по борьбе с бессонницей.