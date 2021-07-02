Автоэксперт прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей в России

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей в России.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что цены во второй половине года продолжат расти.

«Многие производители сокращают или вовсе приостанавливают производство автомобилей», — сказал Моржаретто.

Среди других причин он выделил колебание курса валют и удорожание металла. На ситуацию также влияет выросший спрос.

«Люди хотели бы купить автомобиль здесь и сейчас, не дожидаясь, пока цены вырастут ещё», — пояснил эксперт.

По его словам, спрос вырос и на вторичном рынке, и цены там растут ещё быстрее, чем на первичном.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.