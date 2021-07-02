В МЧС рассказали о ситуации с выбросом хлора в Ижевске

В ГУ МЧС по Удмуртии рассказали о ситуации с выбросом хлора в Ижевске в настоящий момент.

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«На данный момент ведётся оповещение жителей Городка металлургов с помощью смс-рассылки и систем оповещения», — цитирует ведомство РИА Новости. Уточняется, что на месте происшествия проводятся работы по ликвидации аварии. Спасателями были выставлены водяные завесы. «Проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ. По предварительной информации, пострадавших нет», — добавили в МЧС. Ранее сообщалось, что в Ижевске локализовали утечку хлора. 2 июля в Ижевске произошёл выброс хлора, жителей попросили покинуть территорию Городка металлургов.