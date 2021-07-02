Путин посмертно наградил убитых в Сочи судебных приставов орденом Мужества
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Указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.
«Наградить за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — говорится в тексте документа.
В июне 60-летний житель Сочи Вартан Кочьян открыл стрельбу из охотничьего ружья по судебным приставам, которые пришли выселять его в соответствии с решением суда.
Стрелку предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса: ст. 295 (посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
Семьям погибших судебных приставов была назначена пенсия по утере кормильца.