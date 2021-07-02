Власти Москвы рассказали о развитии цифровой экосистемы города

Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что цифровизация многих сфер жизни позволила создать новую модель взаимодействия человека с городом.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Экосистема сервисов правительства Москвы помогает горожанам экономить время при решении самых разных вопросов — от управления домом и записи детей в кружки до заботы о здоровье и организации досуга. В прошлом году мы запустили более 20 новых электронных услуг и сервисов», — подчеркнула Сергунина.

Она добавила, что на портале зарегистрировано порядка 14 млн пользователей.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил важность цифровизации в регионе.