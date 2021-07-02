В Петербурге рассказали о вакцинации от COVID-19 персонала в гостиницах

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга заявил, что в гостиницах города от коронавирусной инфекции COVID-19 уже вакцинировано до 50% персонала.

«В лучших гостиницах города показатель защищённости персонала уже выше 50%. Благодаря заботе о туристах и своих сотрудниках уровень вакцинации в индустрии гостеприимства Санкт‑Петербурга уже сейчас один из самых высоких», — цитирует председателя комитета Сергея Корнеева РИА Новости.

Он также добавил, что Петербург стал первым российским городом, который присоединился к международной маркетинговой программе по информированию о безопасности туризма — Safe Travels.

Ранее сообщалось, что в Петербурге число прошедших вакцинацию от коронавируса превысило 900 тысяч.

28 июня врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.