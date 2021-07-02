СК проводит проверку по факту нефтеразлива на Волге под Саратовом

Следственный комитет проводит проверку по факту загрязнения акватории Волги в Саратовской области нефтепродуктами.

«По предварительным данным, 2 июля в районе нефтеналивного причала в Балакове обнаружено пятно от горюче-смазочных материалов, образовавшееся в результате затопления пришвартованного катера», — приводит ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и размер причинённого ущерба.

Ранее в Росприроднадзоре оценили ущерб от нефтеразлива в Коми в 300 млн рублей.