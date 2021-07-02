СК проводит проверку по факту нефтеразлива на Волге под Саратовом

Короткая ссылка
Следственный комитет проводит проверку по факту загрязнения акватории Волги в Саратовской области нефтепродуктами.
СК проводит проверку по факту нефтеразлива на Волге под Саратовом
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 2 июля в районе нефтеналивного причала в Балакове обнаружено пятно от горюче-смазочных материалов, образовавшееся в результате затопления пришвартованного катера», — приводит ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и размер причинённого ущерба. 

Ранее в Росприроднадзоре оценили ущерб от нефтеразлива в Коми в 300 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить