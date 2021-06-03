В Росприроднадзоре оценили ущерб от разлива в Коми в 300 млн рублей
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По её словам, окончательного расчёта нет, ведомство пока не предъявляет требования, поскольку ещё проводятся замеры.
«Но она (сумма ущерба) будет, я думаю, чуть больше чем 300 млн. Примерно так», — цитирует Радионову ТАСС.
В мае МЧС сообщило об обнаружении радужной плёнки в Колве в 130 км от города Усинска. По данным Росприроднадзора, объём разлива составил 100 т. В реку, по информации властей региона, попало не более 9 т, при этом жидкость содержала до 80% воды.
СК возбудил уголовное дело.