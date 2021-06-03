В Росприроднадзоре оценили ущерб от разлива в Коми в 300 млн рублей

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Ущерб природе от нефтеразлива на Ошском месторождении, которое эксплуатирует «Лукойл-Коми», предварительно оценивается более чем в 300 млн рублей. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на ПМЭФ.
В Росприроднадзоре оценили ущерб от разлива в Коми в 300 млн рублей
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По её словам, окончательного расчёта нет, ведомство пока не предъявляет требования, поскольку ещё проводятся замеры.

«Но она (сумма ущерба) будет, я думаю, чуть больше чем 300 млн. Примерно так», — цитирует Радионову ТАСС.

В мае МЧС сообщило об обнаружении радужной плёнки в Колве в 130 км от города Усинска. По данным Росприроднадзора, объём разлива составил 100 т. В реку, по информации властей региона, попало не более 9 т, при этом жидкость содержала до 80% воды.

СК возбудил уголовное дело.

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