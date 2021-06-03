В Росприроднадзоре оценили ущерб от разлива в Коми в 300 млн рублей

Ущерб природе от нефтеразлива на Ошском месторождении, которое эксплуатирует «Лукойл-Коми», предварительно оценивается более чем в 300 млн рублей. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на ПМЭФ.

По её словам, окончательного расчёта нет, ведомство пока не предъявляет требования, поскольку ещё проводятся замеры.

«Но она (сумма ущерба) будет, я думаю, чуть больше чем 300 млн. Примерно так», — цитирует Радионову ТАСС.

В мае МЧС сообщило об обнаружении радужной плёнки в Колве в 130 км от города Усинска. По данным Росприроднадзора, объём разлива составил 100 т. В реку, по информации властей региона, попало не более 9 т, при этом жидкость содержала до 80% воды.

СК возбудил уголовное дело.