Путин обсудил с Совбезом цифровизацию сферы госуправления

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза роль цифровизации в сфере государственного управления и обеспечения национальной безопасности.

«Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России», — приводит ТАСС слова Путина.

Он также отметил, что речь идет в том числе об аспектах, связанных с обеспечением обороноспособности и внутренней безопасности.

Ранее в Госдуме рассказали о работе по цифровизации соцвыплат в России.