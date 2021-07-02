Путин обсудил с Совбезом цифровизацию сферы госуправления

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза роль цифровизации в сфере государственного управления и обеспечения национальной безопасности.
Путин обсудил с Совбезом цифровизацию сферы госуправления
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«Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России», — приводит ТАСС слова Путина.

Он также отметил, что речь идет в том числе об аспектах, связанных с обеспечением обороноспособности и внутренней безопасности.

Ранее в Госдуме рассказали о работе по цифровизации соцвыплат в России.

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