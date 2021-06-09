В Госдуме рассказали о работе по цифровизации соцвыплат в России

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.
В Госдуме рассказали о работе по цифровизации соцвыплат в России
  • РИА Новости

«Для получения любой выплаты нужно было собрать множество справок. Иногда это доходило до абсурда, когда на 24 услуги требовалось собрать 24 справки для получения пособия по безработице», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, упрощение таких сервисов очень важно для граждан. Как отметила депутат, межведомственное взаимодействие позволяет обмениваться данными в электронном виде.

«Так, распорядители фондов получают данные о рождении ребёнка в беззаявительном порядке. Также может быть начислено пособие по родовому сертификату, единовременные выплаты», — сказала Бессараб.

Она напомнила, что граждане, имеющие право на несколько выплат, могут по своему усмотрению выбирать меру поддержки.

«Это абсолютно верно, потому что человек выберет именно ту выплату, которая ему больше походит. Не все выплаты будут осуществляться в доверительном порядке, но всё, что можно, переведут в этот формат», — заключила она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье оценили меры поддержки семей с приёмными детьми.

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